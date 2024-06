Quem sabe, nunca esquece. Aos 36 anos, Josip Ilicic regressou à seleção da Eslovénia, três anos depois, e marcou o golo do triunfo no particular com a Arménia (2-1).

De recordar que o ponta de lança lidou com uma profunda depressão a partir de junho de 2020, numa fase em que também contraiu a Covid-19. Em 2022, Ilicic rescindiu com a Atalanta e optou por recuperar a forma no Maribor.

Ao cabo de 50 jogos, com 11 golos e 14 assistências, o avançado mereceu a confiança de Matijaz Kek. Lançado aos 59m, Ilicic apenas precisou de quatro minutos para soltar a festa em Liubliana.

A Eslovénia integra o Grupo C, na companhia de Inglaterra, Dinamarca e Sérvia. Além de Oblak e Ilicic, também Sesko e Sporar foram chamados por Matijaz Kek.