Orkun Kökçü, médio do Benfica, ficou na lista final dos 26 convocados da Turquia para a fase final do Euro2024, depois do selecionador Vincenzo Montella ter cortado oito nomes da primeira lista alargada que já tinha divulgado.

Entre os oito nomes que ficaram de fora estão jogadores como Soyuncu, Ozan Kabak ou Enes Unal, todos com problemas físicos.

Na fase final, a Turquia está inserida no Grupo F, com Portugal, Geórgia e Chéquia, pelo que será provável a Kökçü defrontar António Silva e João Neves na competição que vai decorrer, a partir da próxima semana, na Alemanha.

Eis a lista final da Turquia

Guarda-redes: Altay Bayindir (Manchester United), Mert Gunok (Besiktas) e Ugurcan Cakir (Trabzonspor);

Defesas: Mert Muldur (Fenerbahçe), Zeki Celik (AS Roma), Abdulkerim Bardakci (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (Ajax), Merih Demiral (Al Ahli), Samet Akaydin (Valencia) e Ferdi Kadioglu (Fenerbahçe);

Médios: Hakan Calhanoglu (Inter), Ismail Yuksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuslu (West Broomwich Albion), Orkun Kokçu (Benfica), Salih Ozcan (Dortmund);

Avançados: Irfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yunus Akgun (Leicester City), Kenan Yildiz (Juventus), Kerem Akturkoglu (Galatasaray), Arda Guler (Real Madrid), Baris Alper Yilmaz (Galatasaray), Bertug Yildirim (Rennes), Cenk Tosun (Besiktas), Semih Kilicsoy (Besiktas), Yusuf Yazici (Lille).