Depois de Çağlar Söyüncü e Enes Ünal, a Turquia pode ter mais uma baixa para o Euro 2024: Ozan Kabak.

Titular no particular frente à Itália (0-0), o defesa-central lesionou-se ainda na primeira parte e foi substituído por Demiral. Com queixas no joelho, abandonou o terreno de jogo inclusivamente de maca.

Segundo a Federação Turca de Futebol, o jogador de 24 anos foi transportado para o hospital, para fazer exames, e novos desenvolvimentos devem ser conhecidos nos próximos dias. No entanto, as perspetivas não são boas.

«Lamentamos muito. Não estamos com um bom pressentimento. Ele está agora no hospital. Espero que recupere o mais rápido possível. Ele é um dos nossos jogadores mais importante», disse o selecionador turco, Vicenzo Montella, citado pela Ntvsport.

Colega de Kabak, Yusuf Yazici também não estava otimista: «Eu estava perto do lance. Também tive uma lesão numa zona semelhante e fui operado. Espero que não seja mau, mas é difícil. Parece grave.»

A Turquia, refira-se, defronta Portugal no grupo F do Euro 2024: o jogo entre as duas equipas está agendado para o dia 22 de junho, às 17h00.