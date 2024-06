Ronald Koeman não ficou nada satisfeito com a lesão de Frenkie De Jong, que vai falhar o Euro 2024. O selecionador neerlandês criticou a forma como o Barcelona geriu o problema no tornozelo direito do médio.

«O Frenkie tem um histórico com esta lesão, por isso temos de pensar na sua saúde. O clube dele [Barcelona] decidiu correr riscos e este é o preço que agora temos de pagar por isso», disse Koeman, que nos últimos anos tem mantido uma relação tensa com o clube catalão.

«Estávamos muito otimistas, esperávamos muito contar com o De Jong no último jogo da fase de grupos. Mas o melhor é nem pensar nisso», completou.

A seleção dos Países Baixos, de resto, tem sido uma das mais fustigadas por lesões. Depois de Marten De Roon e De Jong, também Koopmeiners recebeu a notícia de que não poderá participar no Europeu.