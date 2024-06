O médio Frenkie de Jong é baixa na seleção dos Países Baixos para o Euro 2024, confirmou a federação neerlandesa (KNVB) na noite desta segunda-feira.

O jogador do Barcelona, que estava na lista final de convocados do selecionador Ronald Koeman, ainda recupera de uma lesão no tornozelo direito.

«Desde a entrada do Frenkie de Jong no estágio, ficou claro que a sua participação no Euro 2024 seria uma corrida contra o tempo. Embora inicialmente se esperasse que ele estivesse pronto para jogar durante a fase de grupos, um exame planeado ontem [domingo] e hoje [segunda-feira] mostrou que o tornozelo ainda não está suficientemente resistente. Como a recuperação demorará mais tempo, foi decidido em consulta que Frenkie de Jong não disputará o Euro 2024», refere a KNVB, em comunicado.

«O selecionador nacional Ronald Koeman decidirá mais tarde se pretende um substituto para De Jong, para o Euro 2024», concluiu a KNVB.

O médio já reagiu à ausência. «Estou triste e desapontado por não chegar ao Euro. Temos feito muito nas últimas semanas, mas o meu tornozelo precisa de mais tempo, infelizmente», pode ler-se, na mensagem do jogador de 27 anos, na rede social Instagram.

Frenkie de Jong jogou pela última vez a 21 de abril, no Real Madrid-Barcelona (3-2). Lesionou-se numa disputa com Valverde.

Esta noite, a seleção neerlandesa goleou a Islândia, por 4-0, em jogo de preparação.