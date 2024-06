Desde que fraturou o nariz na estreia no Euro 2024, Kylian Mbappé tem aparecido nos treinos da seleção francesa com uma máscara a proteger o rosto, mas o avançado gaulês ainda sente dificuldades com o novo acessório.

O selecionador Didier Deschamps revelou que o reforço do Real Madrid já está melhor, porém, não confirmou se vai lançá-lo diante da Polónia, na última jornada da fase de grupos.

«Está melhor. Ele fica melhor a cada dia. O hematoma desapareceu e ele está cada vez mais habituado à máscara. Não vou esconder que ele quer jogar tanto quanto queria contra os Países Baixos», disse Deschamps, na conferência de imprensa desta segunda-feira.

O técnico francês assumiu ainda que a máscara limita a ação de Mbappé. «Respirar, não. A visão, sim. Não é restritivo, mas em certas situações limita o ângulo de visão. Os contactos acontecem em todo o lado do campo, em todos os duelos. É o seu campo de visão, em determinadas situações, que pode ser perturbado. Isso pode fazer com que ele perca um décimo de segundo. É preciso habituar-se, é um pouco como ter óculos 3D, mesmo que as tecnologias tenham melhorado e permitam que as máscaras sejam o mais finas possível.»