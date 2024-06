Camisola, calções, meias, caneleiras e... máscara. Kylian Mbappé partilhou no Instagram o kit completo para ir a jogo esta noite frente aos Países Baixos. O craque francês não se esqueceu, pois claro, da proteção, bem mais discreta do que a máscara colorida com que apareceu na véspera no treino da seleção francesa.

Apesar de Didier Deschamps não ter garantido a utilização do craque, na antevisão do jogo, este será mais um sinal de que o capitão está mesmo pronto para entrar em campo esta noite, em Leipzig [a partir das 20 horas], após ter fraturado o nariz no jogo de estreia da França no Euro 2024.

Ainda assim, o 10 dos «Bleus» vai começar o jogo no banco.

Mbappé saiu lesionado aos 86 minutos, frente à Áustria, a sangrar do nariz e foi inclusivamente encaminhado para o hospital de Düsseldorf.