Com mais de oito mil adeptos a preencher as bancadas do pequeno Heidewaldstadion, os jogadores portugueses subiram ao relvado com uma faixa a agradecer, desde logo, o intenso apoio neste primeiro treino da seleção portuguesa na Alemanha onde, esta sexta-feira, arranca o Euro2024.

Os 26 internacionais portugueses subiram ao relvado ainda antes das 18 horas locais, para começarem o treino com uma corrida ligeira em redor do relvado. Foi ao fim da segunda volta que os jogadores exibiram a tal faixa onde se lia «Obrigado Alemanha», escrito nas duas línguas.

O relvado está protegido por uma pequena vedação que impede os eufóricos adeptos de saltarem para o relvado, mas já houve quem tentasse saltar para o interior. Um adepto equipado com uma camisola do Al Nassr tentou a sua sorte, mas foi prontamente travado pelos seguranças.

Nestes primeiros instantes, os jogadores, divididos entre coletes amarelos e vermelhos, já vão fazendo exercícios com bola.