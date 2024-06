Arda Güler quebrou, esta terça-feira, o recorde de Cristiano Ronaldo enquanto marcador mais jovem em estreia num Europeu. A promessa turca, de 19 anos e 114 dias, brilhou no triunfo da Turquia sobre a Geórgia, por 3-1.

Assim, este adversário de Portugal assumiu, desde já, a dianteira do Grupo F.

Quanto a Cristiano Ronaldo, o avançado luso marcou à Grécia com 19 anos e 128 dias, na estreia do Euro 2004.

Na lista dos mais jovens a marcar em Europeus, Ronaldo é sexto, atrás de Arda Güler, Dragan Stojkovic (Jugoslávia), Renato Sanches (diante da Polónia, em 2016), Wayne Rooney (Inglaterra) e Johan Vonlanthen (Suíça).

O suíço, então com 18 anos e 141 dias, marcou na derrota ante a França (1-3), no Euro 2004, apenas quatro dias depois de Rooney – então com 18 anos e 237 dias – fazer um dos golos no triunfo sobre a Suíça (3-0).

Quanto a Ronaldo e Güler, o duelo entre Portugal e Turquia está agendado para a tarde deste sábado (17h).