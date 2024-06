O jovem criativo Arda Guler, da Turquia, foi eleito o homem do jogo no Turquia-Geórgia, desta terça-feira. O jogador do Real Madrid marcou o segundo golo dos turcos, o melhor da noite.

Pegou na bola a mais de vinte metros da baliza, teve espaço para tirar as medidas da baliza e atirar forte e colocado para o fundo das redes.

Bateu ainda o recorde de jogador mais novo a marcar na estreia em Europeus, aos 19 anos e 114 dias.

A escolha do painel de observadores da UEFA recaiu, desta forma, em Arda Guler. O resultado final fixou-se em 3-1, para os turcos.

Lista de todos os Homens do Jogo:

Alemanha-Escócia: Jamal Musiala (Alemanha)

Hungria-Suíça: Granit Xhaka (Suíça)

Espanha-Croácia: Fabián Ruiz (Espanha)

Itália-Albânia: Federico Chiesa (Itália)

Polónia-Países Baixos: Cody Gakpo (Países Baixos)

Eslovénia-Dinamarca: Christian Eriksen (Dinamarca)

Sérvia-Inglaterra: Jude Bellingham (Inglaterra)

Roménia-Ucrânia: Nicolae Stanciu (Roménia)

Bélgica-Eslováquia: Stanislav Lobotka (Eslováquia)

Áustria-França: Kanté (França)

Turquia-Geórgia: Arda Guler (Turquia)