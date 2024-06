Além de Ronaldo, também Pepe entra para a história dos Campeonatos da Europa.



No onze inicial de Portugal contra a Chéquia, o internacional português torna-se no mais velho de sempre a jogar uma fase final de um Europeu. Com 41 anos e 113 dias, o defesa supera o recorde que pertencia ao húngaro Gábor Király.



O icónico guarda-redes estebeleceu a marca em 2016 quando, com 40 anos e 86 dias, participou na goleada sofrida pela seleção magiar diante da Bélgica.



