João Mário, lateral do FC Porto, considera Diogo Costa o «melhor guarda-redes do mundo»!

Sobre a prestação do guardião português frente à Eslovénia, nos oitavos de final do Euro 2024, depois de ter defendido três grandes penalidades, João Mário garantiu que todo o plantel dos dragões ficou «muito contente» pelo feito e espera que consigam «trazer a taça».

«Fico muito contente por ele, é um grande amigo de todos no balneário e ficamos todos muito contentes por vê-lo a brilhar ali, por ter feito um excelente jogo e ajudar Portugal a manter-se vivo no Europeu. Só quero o melhor para ele nos próximos jogos. No final, que tragam a taça, estamos sempre a torcer por eles», destacou, esta quarta-feira, após o treino do FC Porto.

«Para mim, é o melhor guarda-redes do mundo e claro que seria muito bom continuar com ele esta época. Acho que o FC Porto e os adeptos agradecem muito», referiu, confessando que gostaria que se mantivesse no plantel.

Relativamente às exibições de Pepe, capitão que terminou contrato com os azuis e brancos este ano, João Mário só teve elogios e garantiu que para ele «deseja sempre o melhor».

«Toda a gente vê, é incrível a capacidade que ele tem de jogar ao mais alto nível, é extraordinário ver um jogador como ele a dar o que dá. Deu muito ao clube. Desejo sempre o melhor para eles. Com a França, vai ser exigente, mas espero que consigamos a vitória», partilhou.

Por fim, o português de 24 anos falou sobre Vítor Bruno, novo treinador do FC Porto que substituiu Sérgio Conceição.

«Todos conhecemos o Vítor Bruno, mas claro que, como treinador principal, vai tentar implementar novos pormenores, novas ideias nos próximos treinos. Ainda estamos muito no início, é muito cedo para isso, mas certamente que será sempre com o intuito de ganhar, conquistar títulos e levar-nos para o caminho das vitórias», afirmou.

«O objetivo principal é claro, é sempre sermos campeões nacionais, é isso que queremos. Mas claro que não podemos pensar já no título, temos de pensar primeiro no trabalho diário. É uma fase inicial, temos muitos jovens que vieram da equipa B com muita qualidade e que merecem estar aqui. Estamos a entrar nas rotinas. Passo a passo, com trabalho diário e juntos, se continuarmos sempre unidos, vamos conseguir grandes coisas este ano», concluiu.