Fora dos holofotes da seleção croata desde 2020, Ivan Rakitic ainda segue atentamente a equipa, que é liderada no campo por Luka Modric. O antigo médio de Barcelona e Sevilha, agora treinado por Vítor Pereira no Al Shabab, teceu rasgados elogios ao jogador do Real Madrid, com quem alinhou durante vários anos no meio-campo croata.

«Tenho de ir a um dicionário [para falar de Modric]… Tenho de inventar alguma palavra para definir o quão grande ele é. Sejas ou não adepto do Real Madrid. É puro futebol, um exemplo para os jovens, para os profissionais e para os jornalistas também. Por tudo o que conseguiu com o Real Madrid e com a seleção, mas também pelo seu jeito de tratar toda a gente. Quem ama o futebol espera que continue no Real Madrid e na Europa. É único e diferente», referiu.

Em jeito de antevisão ao Euro, Rakitic considerou que o futebol deve uma competição deste nível a Modric, que seria a cereja no topo de bolo na carreira do capitão da Croácia.

«Sim, o futebol deve-lhe isso, que ganhe um Europeu. Somos um país de pouco mais de quatro milhões de habitantes e parece mentira falar do historial que temos, sobretudo em Mundiais. Parece um conto inventado. E, além dos resultados, estão ainda os jogadores que a Croácia lançou. Seria especial ver o Modric a levantar o troféu», confessou.