O médio croata Luka Modric pode ter-se despedido dos Europeus nesta segunda-feira, após um empate da Croácia com a Itália (1-1). Um golo aos 90+8', no último minuto da compensação, atirou os croatas para o terceiro lugar do Grupo B, com apenas dois pontos.

«Não sei o que vos dizer, o futebol é por vezes cruel, e isso foi mostrado outra vez. Mas bem, o que aconteceu e é o que é. Não merecíamos este golo, não sei onde é que o árbitro encontrou oito minutos de compensação. Eu sei que isso não é um consolo, mas o futebol é cruel», disse Luka Modric à televisão croata HRT, depois do jogo.

«É difícil, nunca nada nos correu bem. Ontem foi necessário, com aquele jogo entre a Escócia e a Hungria, como se viu, um golo cair outra vez aos 99 minutos, no último jogo aos 95, hoje aos 98. Repito mais uma vez, o futebol é cruel», lembrou Modric.

Questionado se esta foi a despedida da seleção nacional croata, o médio do Real Madrid, de 39 anos, respondeu: «Veremos, agora não é altura para essas histórias.»