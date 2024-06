Esta segunda-feira, Luka Modrić foi eleito o «homem do jogo» no Croácia-Itália, jogo da terceira jornada do Grupo B do Euro 2024.

Apesar de ter falhado um penálti, aos 54m, o médio croata marcou logo de seguida o primeiro golo do encontro. Capitão e líder do meio-campo, não falhou praticamente passes nenhuns e tornou-se também no jogador mais velho de sempre a marcar em Europeus. Acabou por sair aos 80m, numa altura em que a Croácia ainda estava em vantagem.

Lista de todos os Homens do Jogo:

Alemanha-Escócia: Jamal Musiala (Alemanha)

Hungria-Suíça: Granit Xhaka (Suíça)

Espanha-Croácia: Fabián Ruiz (Espanha)

Itália-Albânia: Federico Chiesa (Itália)

Polónia-Países Baixos: Cody Gakpo (Países Baixos)

Eslovénia-Dinamarca: Christian Eriksen (Dinamarca)

Sérvia-Inglaterra: Jude Bellingham (Inglaterra)

Roménia-Ucrânia: Nicolae Stanciu (Roménia)

Bélgica-Eslováquia: Stanislav Lobotka (Eslováquia)

Áustria-França: Kanté (França)

Turquia-Geórgia: Arda Guler (Turquia)

Portugal-Chéquia: Vitinha (Portugal)

Croácia-Albânia: Andrej Kramaric (Croácia)

Alemanha-Hungria: Ilkay Gundogan (Alemanha)

Escócia-Suíça: Manuel Akanji (Suíça)

Eslovénia-Sérvia: Zan Karnicnik (Eslovénia)

Dinamarca-Inglaterra: Hojbjerg (Dinamarca)

Espanha-Itália: Nico Williams (Espanha)

Eslováquia-Ucrânia: Mykola Shaparenko (Ucrânia)

Polónia-Áustria: Christoph Baumgartner (Áustria)

Países Baixos-França: Kanté (França)

Geórgia-Chéquia: Giorgi Mamardashvili (Geórgia)

Turquia-Portugal: Bernardo Silva (Portugal)

Bélgica-Roménia: Kevin De Bruyne (Bélgica)

Escócia-Hungria: Roland Sallai (Hungria)

Suíça-Alemanha: Xhaka (Suíça)

Albânia-Espanha: Ferran Torres (Espanha)

Croácia-Itália: Luka Modrić (Croácia)