Rafael Leão foi titular nos dois jogos de Portugal no Euro 2024, mas as prestações do avançado do Milan não impressionaram Fabio Capello.

O antigo treinador criticou Leão, que vai falhar o último jogo da fase de grupos, diante da Geórgia, por ter visto dois cartões amarelos, ambos por simulação.

«Ontem [sábado] ele viu um cartão amarelo, foi substituído e não vai jogar o próximo jogo, por isso não teremos a oportunidade de vê-lo numa partida ainda mais interessante. Em Itália joga-se num ritmo muito baixo, por isso a sua velocidade cria problemas. Aqui, porém, vimos o jogo da Itália contra a Espanha, que se jogou a um ritmo elevado e com jogadores que têm qualidade e drible, mas fora isso é raro encontrar um jogador que drible. Aqui [no Europeu] é diferente», disse Capello à Sky Sport.