Conferência de imprensa de Roberto Martinez no Estádio de Alvalade depois da vitória de Portugal sobre a Finlândia (4-2), em jogo de preparação para a fase final do Euro2024:

Francisco Conceição foi mesmo um espalha-brasas?

- Acho que o Chico mostrou porque está na seleção. É um jogador diferente, vertical, tem uma capacidade de um-para-um, é um jogador que penetra constantemente. Para uma equipa como a nossa, que tem um bom controlo do jogo, o Xico dá-nos muito.

Como é que ele está a lidar com a situação do pai no FC Porto?

- O Chico tem problemas pessoais, como todos temos, mas hoje começou de início porque nos treinos esteve muito bem e mostrou que emocionalmente está muito bem. É um orgulho preparar um Europeu, estar num Europeu e vi um Xico muito focado e muito tranquilo.

Como explica que Portugal tenha adormecido e consentido dois golos em cinco minutos?

- Acho que até ao terceiro golo, o nosso foco e concentração foram perfeitos. Defensivamente, dar dois remates à Finlândia e sofrer dois golos é sinal de que precisamos de trabalhar. Acho que até é bom que tenha acontecido, precisamos de estar focados, mas o ambiente era espetacular, a equipa queria mais golos e acabou por perder o foco. Mas é um aspeto positivo, porque precisamos de trabalhar isso para no primeiro jogo do Europeu, não podemos perder o foco.

O que achou do ambiente dos adeptos? Sente que pode prometer que só volta a Portugal a 15 de julho?

- Acho que o ambiente foi espetacular, estamos aqui para encher de orgulho os portugueses em geral, em particular os adeptos da seleção. O empenho e o compromisso dos jogadores mostram isso. É um sentimento muito forte, a nossa seleção é muito especial, espero que possa estar ao melhor nível. Estes adeptos merecem isso.