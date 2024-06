Morten Hjulmand confessa que um dos objetivos de carreira passa por atuar na Liga Inglesa.

Numa entrevista concedida ao «Tipsbladet», o internacional dinamarquês reage aos elogios que recebeu de Bruno Fernandes, quando o considerou um dos jogadores mais importantes no Sporting.

«Diria que Inglaterra é um destino que me agrada e que me vejo no futuro. Se é um sonho não sei, mas o meu objetivo é um dia jogar na Liga Inglesa. É sempre bom receber elogios de outros jogadores com grandes perfis. Sei que o Bruno Fernandes é um antigo jogador do Sporting e um adepto do clube, por isso é ótimo que ele assista aos jogos. Só fico feliz por receber esse tipo de comentários de um jogador como ele», admite o jogador.

Além disso, Hjulmand deixa rasgados elogios a Ruben Amorim e afirma que apesar da exigência, o técnico ajudou-o a crescer enquanto jogador e a evoluir em diversos aspetos.

«Ao início foi difícil porque o Ruben Amorim exigiu muito de mim, pela forma como ele me via como jogador. Ajudou-me a crescer em diversos pontos e a moldar a minha maneira de jogar, é um treinador muito forte em termos táticos», começa por referir.

A poucos dias do arranque do Euro 2024, competição em que Hjulmand vai participar, o internacional dinamarquês recorda também a estreia pela seleção e a primeira titularidade, frente à Irlanda do Norte.

«A estreia pela seleção dinamarquesa foi um grande dia para mim, apesar da conquista do campeonato ofuscar um pouco tudo o que aconteceu. Tive uma sensação selvagem. Ainda assim, a estreia pela seleção também foi ótima, assim como a minha primeira titularidade pela Dinamarca, contra a Irlanda do Norte», acrescenta o médio.