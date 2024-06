Kevin De Bruyne, capitão da seleção belga, lamentou a ausência do guarda-redes de Thibaut Courtois, guarda-redes do Real Madrid, na lista de convocados para o Euro2024, considerando que o «melhor seria ter todos disponíveis».

«Não conheço todos os detalhes [de uma alegada discussão de Courtois com Tedesco], porque não estive presente nessa concentração. Mas temos de confiar nos outros três guarda-redes da equipa», afirmou o médio do Manchester City, atual campeão da Premier League, em conferência de imprensa.

Courtois terá tido um desentendimento há cerca de um ano com o então recém-chegado técnico, depois de, em junho de 2023, não ter sido nomeado capitão após a lesão de Kevin De Bruyne, com a escolha a recair em Romelu Lukaku.

Na altura, o guarda-redes de 32 anos, que conta com 102 internacionalizações pela Bélgica, deixou a concentração dos diabos vermelhos mais cedo que os restantes colegas, tendo, no entanto, informado que esta decisão se devia ao facto de estar a recuperar de uma lesão.

Thibaut Courtois já tinha anunciado em dezembro do ano passado que não participaria no Euro2024 devido a uma rotura do ligamento cruzado no joelho esquerdo, sofrida em agosto de 2023.

Domenico Tedesco confirmou também, em abril, que Courtois iria falhar a fase final do Euro2024 por problemas físicos, sendo que, na semana passada, anunciou a lista de convocados, na qual constavam os nomes de Koen Casteels (Wolfsburgo), Thomas Kaminski (Luton) e Matz Sels (Nottingham Forest).

As lesões do guarda-redes belga impediram-no de disputar a maior parte da época 2023/2024, tendo apenas participado num total de cinco jogos, recebendo, porém, alta a tempo de jogar a final da Liga dos Campeões, frente ao Borussia Dortmund, encontro que o Real Madrid venceu, no passado sábado, por 2-0.

A Bélgica realiza o seu primeiro jogo no Euro2024 no dia 17 de junho, num confronto frente à Eslováquia, a contar para o Grupo E, que integra também a Roménia e a Ucrânia.