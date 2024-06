O jornal belga HNL fez uma entrevista a Kevin De Bruyne e divulgou parte dela nesta terça-feira (as restantes declarações serão publicadas na quarta-feira). Nela, De Bruyne admite uma saída para a Arábia Saudita, devido à sua idade e aos valores praticados no país.

«A Michèle [mulher de De Bruyne] estaria disposta a uma aventura exótica. Estas são também conversas que estamos a ter cada vez mais em família», garante. Kevin De Bruyne fará 33 anos no final deste mês e entrará em breve no último ano do seu contrato com o Manchester City. Isso fá-lo pensar no seu futuro.

«Ainda me falta um ano de contrato, por isso tenho de pensar no que pode acontecer. O meu filho mais velho tem agora oito anos e só conhece a Inglaterra. Ele também pergunta quanto tempo vou jogar no City. Quando chegar o momento, teremos de lidar com isso de uma certa maneira», admitiu ainda De Bruyne.

Um destino possível para De Bruyne é a Arábia Saudita. O capitão dos citizens afirma na entrevista que não descarta uma transferência tão lucrativa: «Na minha idade, temos de estar abertos a tudo. Estamos a falar de quantias incríveis de dinheiro no que pode ser o fim da minha carreira. Por vezes, há que pensar nisso.»

«Se jogar lá durante dois anos, poderei ganhar uma quantia incrível de dinheiro», enfatizou Kevin De Bruyne, jogador do City desde 2015.