Pinto da Costa respondeu a uma pergunta de um sócio no evento «Conversas de Presidente», em Vila Nova de Gaia, e admitiu que o FC Porto esteve em negociações com Kevin De Bruyne, médio do Manchester City, em 2011.

«Em relação ao De Bruyne, eu posso lhe dizer que é uma verdade que estivemos interessados nele. Temos relatórios feitos por vários observadores, estávamos em negociações e eram números razoáveis. Depois, com a saída do treinador, esse assunto morreu e o jogador foi para o Chelsea. Para onde também foi o treinador. Qual era o treinador? Era aquele que a gente sabe», referindo-se a André Villas-Boas, acabando por revelar que a transferência deveria custar quatro milhões de euros aos dragões.

Este domingo, na visita à Afurada, Pinto da Costa deixou no ar a hipótese de um afastamento entre Villas-Boas e Sérgio Conceição, treinador do FC Porto.

«Acho muita graça, quando se diz, ou ouço outro candidato dizer, 'a primeira coisa que vou fazer é sentar-me com o Sérgio Conceição'. Agora, se eu quero um treinador que é peça fundamental do sucesso da equipa, estou à espera e depois vou sentar-me com ele? Isso só acontece porque se sabe que se o convidar hoje para se sentar com ele, ele vai ter de ficar de pé. Mas, com o Sérgio Conceição, eu sento-me todos os dias, nós sentamo-nos todos os dias e vamos sentar-nos durante muito mais tempo», concluiu.