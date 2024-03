Mário Jardel diz-se triste por não ter sido convidado pelo FC Porto para participar no jogo amigável de lendas frente ao Real Madrid, que teve lugar este sábado.

Em declarações à Marca, o antigo avançado dos dragões revelou que ligou várias vezes a Vítor Baía, vice-presidente do clube, mas que nunca obteve qualquer resposta.

«Não fui convidado e não sei o motivo. Fiquei muito triste, pois sou o único jogador da história do clube com duas Botas de Ouro. Sou história importante do FC Porto e deixaram-me de parte. Não é assim que se tratam os ídolos que estão vivos», declarou.

«Liguei ao Vítor Baía, meu antigo companheiro, várias vezes, mas não respondeu. Tenho uma boa relação com o clube e gostava de ter jogado, pois faço muitos jogos solidários deste tipo», continuou.

Jardel não acredita que esta ausência de convite se deva ao seu passado ligado às drogas e ao álcool: «Não creio que seja por isso e o FC Porto deve respeitar a história, a sua história. Precisamente por vir de onde venho, teria ajudado muito hoje [sábado] no Bernabéu.»

«Se realmente querem ajudar-me com o que tive, isto não se faz. A minha história com o FC Porto vai muito mais além das drogas e da indisciplina que tive na minha vida fora do futebol. Ninguém é perfeito nesta vida», acrescentou.

Jardel confessou que os seus dois filhos, os quais nasceram do Porto, são apaixonados pelo FC Porto e disse que está «feliz e bem fisicamente».