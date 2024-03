Num regresso ao passado, o FC Porto venceu o Real Madrid ao final da manhã deste sábado, no Santiago Bernabéu, num jogo de lendas dos dois clubes.

O único golo do jogo em Madrid aconteceu logo aos oito minutos de jogo, pelo antigo lateral-esquerdo do FC Porto, Marek Cech, de 41 anos, que representou os dragões entre 2005 e 2008.

Numa versão “vintage”, foi possível ver Iker Casillas de volta às balizas e com a camisola dos dois clubes da sua carreira. Fez 40 minutos na primeira parte pelo Real Madrid e, já na segunda parte, voltou ao relvado para defender a baliza do FC Porto, a partir do minuto 71.

Do lado do FC Porto, foi possível ver nomes como Vítor Baía, Bruno Alves, Derlei, Rui Barros, Maxi Pereira, Capucho e muito mais. No Real Madrid, de Luís Figo a Zidane, passando por Seedorf, Morientes, Raúl, Baco Buyo, Butragueño, McManaman ou Julio Baptista, não faltaram antigas estrelas a reencontrar a bola no palco que, outrora, foi de muitas conquistas.

Com José Antonio Camacho (Real Madrid) e Carlos Secretário (FC Porto) a comandarem as equipas, o jogo ficou marcado pela saída madrugadora de Roberto Carlos, com queixas nas costas, aos sete minutos, antes de uma aparição de Marek Cech pela esquerda resultar no golo do FC Porto.

Logo a seguir, Casillas provou que ainda podia dar uma mãozinha e negou o 2-0 a Derlei com uma enorme defesa junto ao poste. Na resposta, Vítor Baía defendeu com os olhos um remate de Clarence Seedorf que bateu no poste (12m), antes de o FC Porto “igualar” o Real Madrid em saídas por questões físicas, quando Costinha saiu ao minuto 20 para a entrada de Pedro Mendes.

Depois, foi possível ver um pouco de tudo ao longo do jogo. As equipas foram mudando, houve bons pormenores, maiores ou menores dificuldades físicas e um ambiente de confraternização geral, perante um Bernabéu cheio nas bancadas.

- Real Madrid-FC Porto: todo o filme do jogo das lendas

Na segunda parte, ao minuto 59, Morientes quase fazia um golaço de calcanhar a cruzamento de Arbeloa, mas Bruno Vale mostrou-se atento, pouco antes de sair para a reentrada de Casillas. Ao minuto 76, Pena (que pena!) teve uma das perdidas do jogo, ao falhar o 2-0 de cabeça, sozinho na área. Pouco depois, Bosingwa provou que tem a condição física ainda em bons níveis e fez um corte que valeu um golo perante Amavisca. Em jeito de brincadeira, no banco do Real Madrid, Luís Figo até ficou a pedir intervenção do vídeo-árbitro e houve uma gargalhada geral...

A fechar, e já com todos os protagonistas a terem somado minutos, Diego ainda marcou (85m), mas foi apanhado em fora de jogo. Ficou, no entanto, a nota de uma boa finalização ao passar pelo guarda-redes, antes do apito final dado pouco antes do minuto 88, na edição do «Corazón Classic Match» com menos golos da história.

As receitas deste jogo, segundo a organização, revertem para o combate à esclerose lateral amiotrófica.

Assim foram as equipas iniciais de Real Madrid e FC Porto:

REAL MADRID: Casillas; Karembeu, Arbeloa, I. Campos, Roberto Carlos; Figo, Seedorf, Solari, Zidane; Morientes, Raúl.

FC PORTO: Vítor Baía; João Pinto, Ricardo Costa, Bruno Alves, Marek Cech; Paulo Assunção, Costinha, Diego; Derlei, Rui Barros, Bosingwa.

Suplentes do Real Madrid: Paco Buyo, Contreras, Pavón, Milla, Butragueño, Alfonso, Baptista, McManaman, Martín Vázquez, Amavisca, R. Bravo, Fernando Sanz, Granero.

Suplentes do FC Porto: Bruno Vale, Ricardo Silva, Maxi Pereira, Varela, Capucho, Rubens Jr, Pedro Mendes, Gaspar, Mário Silva, Pena, Quaresma.