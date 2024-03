Fernando Freire de Sousa, presidente do Conselho Geral da Universidade do Porto, foi indicado este sábado como primeiro membro ao Conselho Superior do FC Porto pela candidatura de André Villas-Boas nas eleições do clube.

«A sua competência, lisura e seriedade, a maneira discreta e tranquila como aborda cada missão que abraça e a forma como está sempre do lado das soluções, até porque sabe liderar equipas, aliadas ao seu portismo inabalável, são garantias mais do que suficientes de que teremos um novo Conselho Superior revitalizado, que vai recuperar o seu espírito inicial e produzir resultados que reforçarão o FC Porto», explicou Villas-Boas, em sessão na sede de campanha da candidatura, citado pela Lusa.

Antigo presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), entre 2016 e 2020, Fernando Freire de Sousa foi secretário de Estado para a Competitividade e Internacionalização no XIII Governo Constitucional, de 1996 a 1997, e repartiu a sua carreira profissional entre a docência universitária e a gestão empresarial.