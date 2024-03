Já depois da apresentação do documentário «Senhor Presidente: o campeonato de uma vida», que retrata as mais de quatro décadas de Pinto da Costa na presidência do FC Porto, o líder dos dragões comentou as palavras de André Villas-Boas num dos excertos já divulgados.

Villas-Boas referiu-se a Pinto da Costa como «uma referência» do seu portismo e acrescentou: «Já escrevi ao presidente como não escrevi ao meu pai».

Questionado sobre o que mudou na relação entre os dois, Pinto da Costa criticou o antigo treinador do FC Porto e agora adversário nas eleições para a presidência dos azuis e brancos, no próximo mês.

«Mudou ele. Não o ouviram? Se alguém mudou, não fui eu. Nada me surpreende. Só me surpreende se um dia a minha cadela se me ferrar», disse o dirigente aos jornalistas, antes de deixar um recado a Villas-Boas.

«Vai chamar pai a outro», concluiu.