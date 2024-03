André Villas-Boas apresentou, esta manhã, a lista candidata ao Conselho Superior do FC Porto, durante nova sessão de «Conversas à moda do Porto», que decorreu na sede da candidatura do antigo treinador.

Ana Cristina Costa, Cristiana Vieira, Joana Carvalho, Catarina Brás Marques e Vitória Matos são as sócias de «cinco gerações diferentes» escolhidas por Villas-Boas.

«Era fundamental que a lista não fosse constituída apenas por personalidades da sociedade civil e política, como tem sido nos últimos anos», começou por dizer Villas Boas.

«Encaramos este momento para corrigir um défice que existe no clube e que muito nos preocupa: a falta de espaço que é concedido às mulheres sócias do nosso clube a todos os níveis. A valorização mais do que legítima do seu papel não tem sido observada. A face mais visível disso é a pouca atenção dada às modalidades femininas. Por isso, entendemos que a lista deveria ser paritária»», explicou ainda o candidato às eleições para a presidência do FC Porto, marcadas para 27 de abril.