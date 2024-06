Não são imagens novas para nós, portugueses, que estamos habituados a ver este gesto no final de todos os jogos do FC Porto: Sérgio Conceição juntava todo o grupo de trabalho no centro do relvado, para passar uma mensagem à frente de toda a gente.

O FC Porto até lhe chamou «a reinvenção da roda».

Ora bem, agora esse hábito também já chegou ao Euro 2024. A Dinamarca fez exatamente o mesmo no final do empate com a Inglaterra, juntando todo o grupo de trabalho no centro do relvado para ouvir uma mensagem emocionada do selecionador Kasper Hjulmand.