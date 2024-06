Autor do golo do empate diante da Inglaterra, Morten Hjulmand tornou-se na mais recente estrela do futebol dinamarquês. O médio do Sporting apresentou-se aos mais desatentos no Euro 2024 e mostrou qualidades que até os próprios compatriotas desconheciam.

«Foi a primeira vez que vi algo assim dele. Fiquei muito surpreendido, mas foi um grande remate», disse Christian Eriksen, a principal figura da Dinamarca, após o jogo com Inglaterra.

«Foi um pouco surreal ver o golo», acrescentou Mikkel Damsgaard.

Já Joakim Maehle, destacou o trabalho recente de Hjulmand. «O Morten tem lutado para entrar na equipa titular e acho que ele mostrou que é aí que pertence. Foi um golo fantástico, um remate muito bom. Ele mostrou que tipo de jogador é e o quão importante pode ser para uma equipa. Fez parte de um meio-campo que ganhou muitas bolas e garantiu que pudéssemos sair dos momentos em que defendíamos muito.»

O defesa-central Andreas Christensen destacou a segurança que o médio do Sporting transmite. «O Morten tornou-se extremamente importante para a equipa. Para nós, na defesa, ele dá sempre uma opção de passe e proporciona muita tranquilidade. É um jogador fantástico.»

Por último, o selecionador salientou o caráter do jogador dos leões.

«A personalidade dele faz com que possa entrar na seleção assim. Ele não se contém. Insiste, mostra-se ao jogo, olha-me nos olhos e diz que está lá se for necessário. Ele e Pierre-Emile Hojbjerg são bons juntos no meio-campo», considerou Kasper Hjulmand.

O médio do Sporting, de 24 anos, fez 49 jogos pelos leões e somou quatro golos e quatro assistências. No Euro, alinhou de início nas duas partidas que a Dinamarca disputou.