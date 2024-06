Na véspera do Portugal-Chéquia, Tomáš Souček foi questionado acerca do duelo entre as duas seleções no Euro 96 decidido com um chapéu delicioso de Karel Poborský a Vítor Baía.



O capitão checo, que na altura tinha apenas um ano de idade, revelou ter conversado com o ex-jogador, que passou pelo Benfica, e comparou esse momento ao penálti de Antonín Panenka no Euro 1976.



«Falei com o Karel há um minuto. Espero que ele seja o nosso amuleto como foi em 1996. Foi algo como o penálti do Panenka, todos se lembram. Esse golo ultrapassa gerações. Ainda hoje vemos vídeos desse golo. Esperamos que aconteça algo semelhante amanhã [terça-feira», comentou, em conferência de imprensa.



O Portugal-Chéquia, da primeira jornada do grupo F, está agendado para as 20h00 desta terça-feira.