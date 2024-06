No dia 20 de junho de 2000, Sérgio Conceição, então jogador da Lazio, anotou um hat-trick na vitória de Portugal frente à Alemanha (3-0), num jogo da terceira jornada do grupo A do Euro 2000.

Esta noite, praticamente 24 anos mais, há outro Conceição a deixar a sua marca em Europeus: Francisco, o filho de Sérgio, entrou na reta final do encontro para dar a vitória à Seleção Nacional na estreia no Euro 2024, frente à Chéquia.

Ora, este registo faz da dupla Conceição a segunda família a ter mais do que um elemento a marcar em Campeonatos da Europa, depois dos Chiesa.

A 14 de junho de 1996, Enrico Chiesa marcou o único golo na derrota da Itália precisamente frente à Chéquia, pro 2-1, a contar para a segunda jornada do grupo C do Euro desse ano.

24 anos depois, ou 25 – devido à pandemia da covid-19 –, o filho Federico marcou no triunfo italiano diante da Áustria (2-1), nos oitavos de final. O extremo da Juventus viria a marcar mais um golo no torneio, na final ganha frente à Inglaterra.