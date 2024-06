O jogo da Seleção Nacional frente à Geórgia, o último na fase de grupos do Euro 2024, foi visto por cerca de 3,1 milhões de telespectadores, segundo a análise da Havas Media Network.

No terceiro encontro de Portugal no Euro, com transmissão na TVI, os níveis de audiência mantiveram-se «altos, com 32,9 por cento de audiência média e um share de 61,1 por cento para o período total da transmissão».

A audiência média foi de «cerca de 3.177.000 indivíduos».

Até agora, a partida do Europeu que teve mais audiência no território nacional foi a estreia de Portugal frente à Chéquia, com um triunfo por 2-1: o evento que teve transmissão na SIC registou uma audiência média de 34,2 por cento, o que corresponde a 3.340,500 indivíduos.

Portugal, recorde-se, perdeu frente à Geórgia por 2-0, em jogo da terceira e última jornada do grupo F do Euro.