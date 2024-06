O encontro entre Chéquia e Turquia, na terceira e última jornada do Grupo F do Euro 2024, dobrou o recorde disciplinar num jogo do Europeu. No total, o árbitro romeno Istvan Kovacs distribuiu 15 cartões amarelos e dois vermelhos, aos 20m e para lá do apito final.

O recorde era, até à noite de quarta-feira, partilhado por Portugal e França, aquando da final do Euro 2016, quando Mark Clattenburg mostrou 10 cartões amarelos.

O mesmo aconteceu na final do Euro ’96, entre Alemanha e Chéquia (2-1). Ao leme desse encontro estava o italiano Pierluigi Pairetto.

Neste Europeu, a Turquia lidera a contagem de cartões amarelos (15), seguida por Chéquia (13) e Áustria (10). Em sentido contrário, Eslováquia e Países Baixos viram, apenas, dois cartões amarelos.