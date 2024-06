Concluída a segunda jornada da fase de grupos do Euro 2024, já foram marcados 61 golos, em 24 jogos, uma bela média de 2,5 golos por jogo, mas, até ao momento, apenas três jogadores marcaram mais do que um golo e já houve seis jogadores a marcar na própria baliza.

A lista dos melhores marcadores é nesta altura, liderada pelo alemão Jamal Musiala, a par do eslovaco Ivan Schranz e pelo georgiano Georges Mikautadze, mas já podia ter Lukaku no topo, mas os três golos marcados pelo avançado belga, dois frente à Eslováquia, e mais no triunfo sobre a Roménia, foram todos anulados por fora de jogo.

Portugal é um dos países que já beneficiou de um autogolo, neste caso, até dois, um no primeiro jogo, marcado pelo checo Robin Hranác, outro, já este sábado, marcado pelo turco Samet Akaydin. Assim, Portugal já marcou cinco golos, nos dois jogos que realizou, mas na lista dos marcadores constam apenas os golos de Francisco Conceição, Bernardo Silva e Bruno Fernandes.

Todos os marcadores do Euro 2024

Dois golos:

Jamal Musiala (Alemanha)

Ivan Schranz (Eslováquia)

Georges Mikautadze (Geórgia)

Um golo:

Klaus Gjasula (Albânia)

Nedim Bajrami (Albânia)

Qazim Laçi (Albânia)

Emre Can (Alemanha)

Florian Wirtz (Alemanha)

Ilkay Gündogan (Alemanha)

Kai Havertz (Alemanha)

Niclas Füllkrug (Alemanha)

Christoph Baumgartner (Áustria)

Gernot Trauner (Áustria)

Marko Arnautovic (Áustria)

Kevin De Bruyne (Bélgica)

Youri Tielemans (Bélgica)

Andrej Kramaric (Croácia)

Christian Eriksen (Dinamarca)

Morten Hjulmand (Dinamarca)

Scott McTominay (Escócia)

Erik Janza (Eslovénia)

Zan Karnicnik (Eslovénia)

Álvaro Morata (Espanha)

Dani Carvajal (Espanha)

Fabián Ruiz (Espanha)

Barnabás Varga (Hungria)

Harry Kane (Inglaterra)

Jude Bellingham (Inglaterra)

Alessandro Bastoni (Itália)

Nicolò Barella (Itália)

Cody Gakpo (Países Baixos)

Wout Weghorst (Países Baixos)

Adam Buksa (Polónia)

Krzysztof Piatek (Polónia)

Bernardo Silva (Portugal)

Bruno Fernandes (Portugal)

Francisco Conceição (Portugal)

Lukás Provod (República Checa)

Patrik Schick (República Checa)

Denis Dragus (Roménia)

Nicolae Stanciu (Roménia)

Razvan Marin (Roménia)

Luka Jovic (Sérvia)

Breel Embolo (Suíça)

Kwadwo Duah (Suíça)

Michel Aebischer (Suíça)

Xherdan Shaqiri (Suíça)

Arda Güler (Turquia)

Kerem Aktürkoglu (Turquia)

Mert Müldür (Turquia)

Mykola Shaparenko (Ucrânia)

Roman Yaremchuk (Ucrânia)

Autogolos:

Klaus Gjasula (Albânia) a favor da Croácia

Antonio Rüdiger (Alemanha) a favor da Escócia

Maximilan Wöber (Áustria) a favor da França

Riccardo Calafiori (Itália) a favor da Espanha

Robin Hranác (República Checa) a favor de Portugal

Samet Akaydin (Turquia) a favor de Portugal