Tal como aconteceu após o jogo com a Turquia, os jogadores da seleção nacional tiveram a visita dos familiares em Marienfeld, depois da derrota de quarta-feira ante a Geórgia, por 2-0, no fecho da fase de grupos do Euro 2024.

A seleção chegou a Marienfeld, onde está instalada para este Euro 2024, já de madrugada, por volta da 01h40 locais.

A visita dos familiares já tinha acontecido depois da vitória no duelo com os turcos (3-0), que garantiu então o apuramento para os oitavos de final e o 1.º lugar no grupo F.

No entanto, desta vez, apenas os jogadores tiveram a visita das respetivas famílias. Os restantes elementos do staff não.

Tal como já aconteceu após os jogos com a Chéquia e a Turquia, o dia seguinte ao jogo volta a ser fechado à comunicação social, mas a seleção volta já ao trabalho esta quinta-feira, em Marienfeld, de olhos no jogo com a Eslovénia, a contar para os oitavos de final.

Como é habitual, os jogadores mais utilizados devem realizar trabalho de recuperação, sendo esperado que o resto do grupo tenha uma sessão mais intensa, no dia seguinte à primeira derrota na prova.

Portugal vai enfrentar a Eslovénia, que terminou no 3.º lugar do Grupo C. O jogo está agendado para segunda-feira, em Frankfurt, pelas 20h00 (21h00 locais).