Bernardo Silva é o único representante da Seleção Nacional no «onze» da fase de grupos do Euro 2024. Os dados estatísticos do SofaScore – parceiro do Maisfutebol – avaliam o português com um dos melhores extremos, num sistema tático de 4-2-3-1.

O avançado havia figurado no «onze» da segunda jornada do Europeu, segundo o SofaScore, depois de marcar diante da Turquia (0-3).

Quanto ao melhor classificado da fase de grupos, essa distinção pertence a Fabián Ruiz, médio espanhol que marcou e assistiu no triunfo sobre a Croácia (3-0). Nota para as médias de 11 recuperações de bola, cinco duelos ganhos e acerto de 94 por cento dos passes (65) por jogo.

Habituado a fletir do centro para a esquerda, e também deambulando à entrada da área, Ruiz superou as marcas de Toni Kroos e de Kevin De Bruyne. O médio espanhol figurou nos «onzes» da primeira e segunda jornada, e foi poupada na última ronda, ante a Albânia.

À atenção de Portugal, o central esloveno Jaka Bijol, de 25 anos. Titular indiscutível, o defesa é responsável pela construção recuada, liderando a Eslovénia para o meio-campo ofensivo. Em simultâneo, venceu a maioria dos duelos ante Inglaterra, Dinamarca e Sérvia.

Por fim, a baliza. Mamardashvili – dor de cabeça para Portugal – brilhou na baliza da Geórgia. Aos 23 anos, o guardião liderou quanto a defesas (21), travando, no somatório, quatro golos. Assim, o guarda-redes vinculado ao Valência superou o francês Maignan e o espanhol Unai Simón.

Most saves:



🥇 21 – Giorgi Mamardashvili 🇬🇪

🥈 13 – Thomas Strakosha 🇦🇱, Florin Niță 🇷🇴

🥉 12 – Bart Verbruggen 🇳🇱, Angus Gunn 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿, Martin Dúbravka 🇸🇰



Most Goals prevented:



🥇 3.58 – Giorgi Mamardashvili 🇬🇪

🥈 2.75 – Mike Maignan 🇫🇷

🥉 2.47 – Unai Simón 🇪🇸#EURO2024 pic.twitter.com/fhJjJKRDKC — Sofascore (@SofascoreINT) June 26, 2024

Consulte o melhor «onze» da fase de grupos do Euro 2024, à boleia dos dados estatísticos do SofaScore.