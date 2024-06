Uma questão de eficácia, ou de falta dela.

Para o selecionador francês, Didier Deschamps, foi muito por aí que passou o empate (0-0) desta noite frente aos Países Baixos, em jogo da segunda jornada do grupo D do Euro 2024.

«Infelizmente, não conseguimos encontrar o fundo da baliza. Foi um jogo de alta intensidade, e fiquei contente com o que os meus jogadores fizeram esta noite, embora esteja desapontado com a nossa falta de eficácia», disse, em conferência de imprensa, citado pela Lusa.

«Estamos a fazer boas coisas no ataque e há muitos aspetos positivos a destacar. Temos de considerar que os adversários que defrontámos (Áustria e Países Baixos) são ambos fortes», prosseguiu.

Deschamps garantiu que a questão da finalização é para melhorar e apontou a exibição estranha de Griezmann.

«Mas, obviamente, para ganhar, é preciso marcar golos. Vamos analisar isso e esperamos melhorar para o próximo jogo, para podermos atingir o nosso objetivo de passar à próxima fase», garantiu.

«Ficaria mais preocupado se não estivéssemos a criar oportunidades. Achei que o Antoine Griezmann esteve melhor do que no primeiro jogo, mas talvez um pouco abaixo no aspeto técnico, o que não é comum nele», atirou.

A França está no segundo lugar do grupo D, com os mesmos quatro pontos dos Países Baixos. A Áustria tem três, ao passo que a já eliminada Polónia tem ainda não pontuou.