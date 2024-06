O selecionador dos Países Baixos, Ronald Koeman, confessou que o empate frente à França, na segunda jornada do grupo D do Euro 2024, foi dececionante.

Em declarações na conferência de imprensa após a partida, o antigo treinador do Benfica sublinhou alguns dos problemas que a equipa neerlandesa apresentou, tanto com como sem bola.

«O resultado é um pouco dececionante. Em algumas partes, perdemos a posse de bola quando não deveríamos, e isso não foi ótimo. Houve muito espaço entre as nossas linhas e poderíamos ter feito melhor na segunda parte», começou por dizer, citado pela Lusa.

«Não posso dizer que este empate saiba a vitória. Viemos para ganhar e marcar golos. Não tivemos muitas chances, mas diria que a França também terá ficado relativamente satisfeita com o resultado, tal como nós», acrescentou.

No entanto, Koeman lembrou que a França não é um adversário qualquer: «É sempre complicado enfrentar uma equipa como a França. Queríamos mostrar o nosso futebol e ser audazes. Temos de ser mais rápidos, reativos e criar mais oportunidades. Somos uma equipa que ainda precisa de crescer.»

Os Países Baixos dividem a liderança do grupo D com a França, ambos com quatro pontos. A Áustria tem três e a Polónia, já eliminada, zero.