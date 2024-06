As lesões continuam a atormentar a seleção neerlandesa. Depois dos problemas no tendão de Brian Brobbey, avançado do Ajax, o selecionador Ronald Koeman, antigo treinador do Benfica, decidiu convocar Joshua Zirkzee.

O avançado do Bolonha voou da sua residência de férias, em Miami, para o campo de treinos da seleção neerlandesa, em Wolfsburgo, segundo a imprensa do país.

Zirkzee, ex-Bayern Munique, já tinha feito parte da pré-convocatória para o Euro 2024, mas ficou de fora quando sofreu uma pequena lesão na parte final da época.

O selecionador nacional disse que só queria trazer jogadores em forma, mas tem tido azar. Abriu uma exceção para Frenkie de Jong, mas o jogador do Barcelona ficou mesmo de fora da competição. Koopmeiners e Brobbey, entretanto, seguem o mesmo caminho.