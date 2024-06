Depois de Ronald Koeman trocar o lesionado Frenkie De Jong por Ian Maatsen, eis que a seleção dos Países Baixos conhece nova baixa para o Europeu. Desta feita, Teun Koopmeiners, um dos pilares da época da Atalanta.

Em 51 partidas pelo emblema de Bérgamo, o médio anotou 15 golos e sete assistências.

Depois de representar os Países Baixos no Mundial de 2022, o médio preparava-se para somar os primeiros minutos num Europeu. Todavia, uma lesão no aquecimento para o particular com a Islândia ditou o fim da época.

Os Países Baixos integrarão o Grupo D do Euro 2024, na companhia de França, Polónia e Áustria. A estreia está agendada para a tarde de domingo (14h), diante da Polónia.

Teun Koopmeiners misses EURO 2024. 😔



The midfielder won't be able to participate after he injured himself during the warm-up of the match against Iceland yesterday.

We're thinking of you, Teun. 🧡#NothingLikeOranje pic.twitter.com/AhhvDe1Bgf