Na antevéspera do jogo com a Espanha, «oitavos» do Euro 2024, Mamardashvili, guarda-redes da Geórgia, fez a antevisão à partida e referiu que Kvaratskhelia, estrela da seleção, é superior à própria Espanha.

«Kvaratskhelia é melhor que toda a Espanha. Não vou dizer que vamos ganhar, mas vamos lutar, competir, e depois vemos o que acontece», atirou o guarda-redes do Valência, em declarações aos jornalistas.

«A Espanha é favorita. Estivemos bem no Euro. Agora temos de disfrutar. Para mim, a Espanha é a favorita para ganhar o Euro 2024. A Geórgia, por outro lado, é um país pequeno, mas com um grande coração e temos de lutar o mais possível para ver o que acontece», concluiu.

Herói no jogo frente a Portugal (2-0), o guardião georgiano mostrou-se confiante numa passagem à próxima fase, mas primeiro tem de vencer a Espanha no domingo, às 20h, em Colónia.