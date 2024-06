Na véspera do Portugal-Eslovénia, dos oitavos de final do Euro 2024, Roberto Martínez foi confrontado com um dado curioso: só por uma vez um selecionador venceu uma grande competição sem ter a mesma nacionalidade da seleção que treinava [foi Otto Rehhagel com a Grécia em 2004].



O espanhol sorriu e respondeu com humor à situação que lhe foi colocada. «Quantos treinadores que não falavam português é que Portugal teve? Nenhum. A estatística não pode ser boa», atirou, entre risos.



O selecionador nacional aproveitou para defender a teoria de que a fase a eliminar marca o início de um torneio diferente.



«Após três jogos, posso dizer que a equipa está preparada. Tivemos a fase de preparação, a fase competitiva e agora começa um torneio diferente. É o mata-mata. Temos 23 jogadores que já se estrearam e sabemos que as estreias não são fáceis. Como equipa, sinto que estamos preparados. A nacionalidade do treinador não é pergunta», argumentou.



O Portugal-Eslovénia está agendado para as 20h00 desta segunda-feira, em Frankfurt.