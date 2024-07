A Seleção Nacional cumpriu na manhã desta quinta-feira o último treino em Marienfeld antes de seguir de viagem para Hamburgo, onde defronta nesta sexta-feira a França.

Tal como na véspera, Roberto Martínez voltou a ter os 26 jogadores à disposição, sinal de que - até porque não há jogadores castigados - Portugal deverá apresentar-se na máxima força no duelo dos quartos de final do Euro 2024.

A comitiva lusa segue ainda nesta quinta-feira de avião para Hamburgo, via aeroporto de Munster. Da parte da tarde, a partir das 18h45 (hora de Portugal continental), Roberto Martínez e um jogador da Seleção projetam o jogo com a França já no Volksparkstadion, palco da partida marcada para esta sexta-feira às 20h00 e que poderá ser vista em canal aberto na TVI e, em simultâneo, no Maisfutebol.