Portugal dá, esta terça-feira, o pontapé de saída no Euro 2024 e a presença dos adeptos já se faz sentir nas ruas de Leipzig. Equipadas a rigor, dezenas de pessoas aproveitam os últimos momentos antes do início do encontro.

A «Red Bull Arena» é o palco do jogo entre a Seleção Nacional e a Chéquia, que a partir das 20h realizam o último jogo desta primeira jornada da fase de grupos e pode ser acompanhado, AO MINUTO, no Maisfutebol.