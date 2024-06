Mattia Zaccagni, herói improvável do Croácia-Itália, admite que o golo do empate, no último minuto, lhe fez lembrar um golo de Alessandro Del Piero, na meia-final do Mundial de 2006. Curiosamente, Zaccagni diz que o ex-Juventus era o seu ídolo de infância.

Foi o primeiro golo de Zaccagni com a camisola da Squadra Azzurra, e que momento para celebrá-lo. «Passaram-me muitas imagens pela cabeça. Foi uma emoção indescritível, era importante qualificarmo-nos em segundo lugar e estou muito feliz», disse Zaccagni à Sky Sport Italia, depois do jogo.

«Sinceramente, nem me tinha apercebido de que era o último pontapé do jogo. Quando a bola chegou até mim, e foi muito bem passada por Calafiori, não pensei duas vezes. Fui a correr e depois fui esmagado por toda a gente! Eles deram cabo de mim», gracejou o extremo da Lazio.

A jogada trouxe muitas recordações aos adeptos italianos, pois foi muito parecida com o golo de Del Piero marcado na meia-final do Mundial de 2006 contra a Alemanha, no prolongamento. Um jogo decisivo, dias antes da Itália sagra-se campeã mundial.

«Del Piero sempre foi o meu ídolo, tinha um poster dele na minha parede quando era criança. Antes de partirmos para a Alemanha, Del Piero encontrou-se connosco no campo, depois pudemos falar também através do Instagram e foi muito emocionante. Espero que ele também me mande mensagem esta noite», terminou o atleta, de 29 anos.