Olivier Giroud, máximo goleador da equipa nacional francesa, confirmou a retirada da seleção após o final do Campeonato da Europa de 2024.



«A seleção francesa vai acabar depois do Euro. Temos de dar lugar aos jovens», referiu, num excerto de um documentário sobre a sua carreira realizado pelo «Canal+» e que vai ser lançado no próximo dia 26 de maio.



O avançado já se despediu do AC Milan e vai mudar-se para a Liga dos Estados Unidos (MLS), onde vai representar o Los Angeles FC a partir da próxima época. O jogador, de 37 anos, leva 131 jogos pela seleção francesa, sendo o melhor marcador da sua história com 57 golos. Ao serviço de «Les Bleus», Giroud conquista um Mundial e uma Liga das Nações.