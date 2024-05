Olivier Giroud está de saída do Milan para rumar à Major League Soccer (MLS).

Num vídeo publicado pelos «rossoneri», o avançado francês confirmou que vai deixar o clube no final da temporada, quando acaba contrato.

Giroud, de 37 anos, representou o Milan durante três épocas, tendo conquistado uma Serie A. O internacional gaulês ainda pode fazer mais dois jogos pelo emblema de Milão, mas, até ao momento, soma 130 partidas, 48 golos e 20 assistências.

Segundo a imprensa internacional, Giroud, campeão do Mundo em 2018 e que já passou por Montpellier, Chelsea e Arsenal, vai assinar pelos Los Angeles FC.

Promise kept, Oli. We had fun together ❤️🖤

#MerciOlivier | @_OlivierGiroud_ | #SempreMilan pic.twitter.com/ZMm1c9Uqmp