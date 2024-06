Giorgi Mamardashvili, guarda-redes da Geórgia, foi determinante no triunfo sobre Portugal (2-0), no último jogo da fase de grupos, e elevou os índices de confiança para os píncaros, ganhando, inclusive, confiança para, agora, provocar a Espanha, o adversário dos sensacionais georgianos nos oitavos de final.

O guarda-redes, que joga no Valencia, conhece bem o futebol espanhol e não hesitou em responder a Nacho Fernández, que, na antevisão deste jogo, anunciou que a Espanha vai procurar marcar «muitos golos» à equipa sensação deste Euro.

«Desejo-lhes muita sorte. Eles vão atacar. O nosso objetivo é não cometer erros e tirar partido da qualidade que temos na frente de ataque», atirou o guarda-redes do Valencia que conhece muito bem o futebol espanhol.

Em relação à qualidade do ataque da Geórgia, Mamardashvili já tinha referido que Kvaratskhelia, jogador do Nápoles, «é melhor do que toda a Espanha». Uma frase que provocou os espanhóis e que foi, agora, explicada pelo guarda-redes que esteve em particular destaque frente a Portugal.

«Sou fã do Kvaratskhelia, como georgiano, acho que ele pode ganhar a Bola de Ouro. Porém, o respeito é máximo pelos espanhóis. Disse isso como georgiano», explicou ainda.