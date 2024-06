Roberto Martinez está mais uma vez nos oitavos de final de um Campeonato da Europa depois da vitória, no passado sábado, sobre a Turquia (3-0), que garantiu, desde logo o primeiro lugar do Grupo F, repetindo, assim, o mesmo percurso que, em 2021, protagonizou à frente da Bélgica. O treinador espanhol é, assim, o sexto selecionador, um deles português, a disputar uma fase final de um Europeu com duas seleções diferentes.

Na anterior edição, Martínez liderou uma das melhores seleções da história da Bélgica até aos quartos de final da competição, caindo diante da Itália (1-2), que viria a ser campeã da Europa, mas já depois de ter deixado a seleção comandada por Fernando Santos fora da competição, nos oitavos de final.

Ora, Fernando Santos é precisamente um dos seis selecionadores que já levaram dois países diferentes a fases finais do Campeonato da Europa, primeiro com a Grécia, em 2012, depois com Portugal, em 2016, na conquista do título, depois outra vez em 2021, na tal edição em que os portugueses foram afastados pelos Diabos Vermelhos de Martínez.

Além de Roberto Martínez e Fernando Santos, há mais quatro treinadores que lideraram mais do que uma seleção em fases finais de Europeus. O primeiro foi o neerlandês Guus Hiddink que, depois de comandar os Países Baixos em 1996, em Inglaterra, liderou também a Rússia no Euro 2008, na Áustria e Suíça.

Dick Advocaat, também dos Países Baixos, fez o mesmo do que o compatriota Hiddink, mas em edições diferentes. Liderou primeiro os Países Baixos no Euro 2004, em Portugal, depois a Rússia em 2012, na Ucrânia e Polónia.

Depois há ainda o sueco Lars Lagerbäck, que depois de liderar a Suécia, em conjunto com Tommt Soderberg, no Euro 2000 e no Euro 2004, liderou também a Islândia, no Euro 2016 que Portugal venceu.

Por falar no Euro 2004, o italiano Giovanni Trapattoni, antes de treinar o Benfica, comandou a Itália na edição portuguesa e, depois, regressou no Euro 2012, à frente da República da Irlanda.

No total, são seis os treinadores que já comandaram mais do que uma seleção em fases finais do Campeonato da Europa.