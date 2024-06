Kerem Akturkoglu diz que a Turquia quer vencer Portugal, na segunda jornada do Grupo F do Euro2024 de futebol, apesar de estar consciente da qualidade da seleção lusa.

«Não conheço nenhuma equipa que entre em campo sem pensar em vencer. Estamos a trabalhar bem, sabemos do que Portugal é capaz, mas o objetivo é vencer e sair do campo com seis pontos [no grupo]», disse o avançado do Galatasaray, na conferência de imprensa de antevisão da partida, que decorreu no estádio Signal Iduna Park, em Dortmund.

O internacional turco de 25 anos salientou o «muito apoio dos adeptos» na Alemanha e diz que a sua seleção pode chegar longe: «Se nos mantivermos unidos e sem pressões externas, somos capazes de tudo.»

Akturkoglu, que saiu do banco e marcou um dos golos no triunfo frente à Geórgia (3-1), na estreia, frisou que caso a seleção turca se mantenha fiel às ideias do treinador, «vai ser difícil sair do campo sem pontos».

«Tivemos algumas derrotas antes do Euro, mas conseguimos mudar essa mentalidade e a vitória com a Geórgia foi muito boa. Temos muito espírito de equipa, vencemos o primeiro jogo, mas ainda está a começar», referiu.

Portugal defronta no sábado a Turquia, às 17 horas (de Lisboa), em Dortmund, num duelo entre os líderes do Grupo F num jogo em que quem vencer garante desde logo o apuramento para os oitavos de final.

A partida será arbitrada pelo alemão Felix Zwayer.