Aleksandar Pavlović vai falhar o Euro 2024.

A Federação Alemã anunciou, esta quarta-feira, que o médio do Bayern Munique teve de ser riscado da lista de convocados devido a uma amigdalite. Julian Nagelsmann chamou Emre Can, do Borussia Dortmund, para colmatar a vaga.

Pavlović, que assumiu protagonismo na equipa do Bayern esta época, foi uma das surpresas na lista de Nagelsmann. A decisão de chamar Emre Can, que não representa a Mannschaft desde setembro do ano passado, foi justificada com a necessidade de ter jogadores para a posição «seis».

A anfitriã do Europeu estreia-se esta sexta-feira frente à Escócia, no jogo que marca o arranque do torneio.